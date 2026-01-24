بعد انهيار الأسواق.. ترمب يتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير أميركية، يوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصل إلى "حدود القوة القسرية" وتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "هذا الأسبوع، اكتشف ترمب حدود سلطته القسرية، فبعد أن بدأ يهدد بفرض موجة من التعريفات الجمركية الجديدة، انهارت الأسواق، وهو أمر يلفت انتباهه دائما"ً، مشيرة إلى أن "الحلفاء قد اعترضو، وهذه المرة علناً".

وأوضحت الصحيفة، أن "ترمب قد تراجع عن مطالبه المتطرفة، لكن هذا قد يكون مؤقتاً"،ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أنه "قد ألحق الضرر بالفعل بالتحالف عبر الأطلسي والنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية".

وقال ترمب سابقاً إنه "لن يفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية بسبب غرينلاند والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير".

وكان ترمب صرح على هامش منتدى دافوس، الأربعاء الماضي، أنه "لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند".

وأوضح أن "اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا"، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".

وقد صرّح ترمب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.