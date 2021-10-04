بعد العطل العالمي.. فيسبوك تتكبد خسائر فادحة وانستغرام يعتذر لمستخدميه

شفق نيوز/ هبطت أسعار شركة فيسبوك 6%، مساء اليوم الاثنين، جراء العطل العالمي الذي أصاب موقع التواصل الاجتماعي الأوسع انتشاراً عالمياً والتطبيقات المرتبطة به.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

ووفقاً لمعطيات البورصة فقد تراجعت قيمة أسهم شركة فيسبوك تتراجع بنحو 6% بعد تعطل تطبيقاتها الثلاثة، وبلغت قيمة السهم الواحد بعد التراجع 324.73 دولاراً.

بدوره وجه موقع تداول الصور الشهير انستغرام، رسالة عبر تويتر، تابعتها شفق نيوز، انه والمستخدمين "يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي. قد تواجه مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا".

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدداً من المواقع التابعة له لعطل فني على مستوى العالم، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب".

ولاحظ العديد من المستخدمين في العراق ودول عربية أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقي “واتساب” و”فيسبوك”، ما حال دون القدرة على استخدامهما.

وحتى الآن، فإنّه ما من معلومات من شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق “واتساب” عن العطل التقني الذي أدى إلى تعطل عملية إرسال الرسائل بين المستخدمين.