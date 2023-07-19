بعد السعودية وقطر.. أردوغان يزور دولة عربية ثالثة

شفق نيوز / وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إلى الإمارات في ثالث جولته الخليجية وآخرها، بعد زيارة السعودية وقطر.

وحطت طائرة أردوغان في مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان في استقباله نائب رئيس الدولة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والسفير التركي لدى الإمارات توغاي تونتشر.

ومن المنتظر أن يشارك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، تعقبها مشاركة أردوغان في مأدبة عشاء رسمي يقيمها آل نهيان على شرف الرئيس التركي.

والاثنين وصل الرئيس التركي مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات.