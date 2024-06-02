بعد اتهامات وجهتها ستوكهولم.. ايران تستدعي القائم بالاعمال السويدي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه الاحتجاج على اتهامات "خبيثة ولا أساس لها" وجهتها ستوكهولم لإيران.

واتهمت ستوكهولم طهران باستخدام عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس إنه "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".

وكانت السفارة الإيرانية في ستوكهولم نددت الجمعة بـ"معلومات كاذبة"، وذلك تعليقا على الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات السويدية لطهران بتجنيد عصابات إجرامية لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل ومصالحها.