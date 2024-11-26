بعد اتفاق وقف اطلاق النار.. نتنياهو: سنركز الآن على إيران والأسد يلعب بالنار

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، عن موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وقال نتنياهو في كلمة إن "هناك 3 أسباب للإجماع على وقف إطلاق النار، وهو التركيز على إيران ولن أخوض بتفاصيل أكثر، بالإضافة إلى إعادة التسلح والحفاظ على الجنود وامتلاك أسلحة متقدمة، وكذلك فصل الجبهات، بعدما كانت حركة حماس تعتمد على حزب الله".

وأضاف أنه "ملتزم بأمن الشمال وإعادة تأهيل البلدات، لافتا إلى "تحقيق إنجازات كبيرة في 7 جبهات للحرب التي لن تنتهي حتى تحقيق النصر"، على حد قوله.

وتابع: "أن حزب الله ليس هو نفس الحزب الذي كان موجودا قبل أشهر، بعد إعادته سنوات إلى الوراء وضرب قياداته وقدراته العسكرية سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو جنوب لبنان.

وفي تفاصيل وقف اطلاق النار، قال نتنياهو: "سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح، وأن الاتفاق يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن، ملتزمون باستكمال تدمير قدرات حماس، وملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية، نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا وأن الأسد يلعب بالنار، ضربنا في العراق ومازلنا، نضرب رأس الأفعى إيران وهاجمنا قدراتها الدفاعية ودمرنا الكثير من قدرات البرنامج النووي، مستعد للقيام بأي شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وقال "نحن نغير وجه الشرق الأوسط".