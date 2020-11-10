بعد اتفاق إنهاء الحرب.. أذربيجان سعيدة وأرمينيا "متألمة"

شفق نيوز/ كتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، أنه وقع على "اتفاقية مؤلمة بطريقة لا توصف" مع روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب على منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها.

وكتب باشينيان: "الرفاق الأعزاء الإخوة والأخوات، لقد اتخذت قرارا بالنسبة لي شخصيا ولجميعنا، لقد وقعت على معاهدة مع رئيسي روسيا وأذربيجان لإيقاف الحرب ابتداء من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي".

وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: "نص الاتفاقية الذي نُشر، مؤلم بشدة بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا عموما"، مشيرا إلى أنه اتخذ القرار بعد تحليل عميق للوضع العسكري وبمساعدة الأفراد الذين يفهمون الوضع بأفضل شكل، وأضاف قائلا: "كما أنها النتيجة الأفضل وفقا للوضعية الحالية".

من جانبه، أكد الرئيس الأذري، إلهام علييف، عبر كلمة متلفزة أنه وقع اتفاقية مع روسيا وأرمينيا لإنهاء الحرب على المنطقة المتنازع عليها.

وقال علييف: "أنا سعيد لأن الحرب انتهت"، وتابع قائلا: "بهذه الاتفاقية سنعود مناطقنا دون نزف المزيد من الدماء"، وتابع: "أوقع هذه الاتفاقية اليوم بكل فخر، تهانينا للشعب الأذري"، حسب قوله.

وكطرف ثالث، أكد الرئيس الروسي، فلايديمير بوتين، أن الاتفاقية بين أرمينيا وأذربيجان ستشمل تبادل الأسرى والجثث، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وبدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها في إقليم قره باغ صباح يوم الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، وذلك بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم إن أول أربع طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام والمركبات وناقلات الجنود المدرعة والعتاد".

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في قره باغ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.



