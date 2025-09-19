بعد اتصال هاتفي.. ترامب يعلن إحراز تقدّم مع نظيره الصيني

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إحراز تقدّم مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بشأن جملة من الملفات العالقة بين البلدين، بما فيها صفقة تطبيق تيك توك، لكنه لم يعلن صراحة التوصّل إلى أي اتفاق، في حين وصف الرئيس الصيني محادثته مع ترامب بالبنّاءة.

وقال ترامب في منشور له على منصّته "تروث سوشال" وتابعته شفق نيوز، تعليقاً على المحادثة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الصيني، "لقد أحرزنا تقدّماً في العديد من المسائل البالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

كما أكد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني بعد شهر ونصف، خلال قمة أبيك (آسيا-المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في "الوقت المناسب".

بالمقابل، طلب الرئيس الصيني من نظيره الأمريكي تفادي القيود التجارية التي وصفها بـ"الأحادية الجانب"، والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة إلى الشركات الصينية على غرار تيك توك. وأخبر جينبينغ، ترامب، بحسب الإعلام الرسمي الصيني (قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة)، بأن على "الولايات المتحدة تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة".

كما دعا الرئيس الصيني، واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، توترات عدة تتعلق بجملة من الملفات، يتقدمها فرض الرسوم على الصادرات وملف التطبيق الصيني المثير للجدل في الولايات المتحدة "تيك توك".