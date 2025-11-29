بصواريخ ومئات المسيرات.. قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على كييف

شفق نيوز- كييف

أعلنت الحكومة الأوكرانية في كييف، يوم السبت، عن مقتل اثنين وإصابة 24 آخرين، في "الهجوم الروسي الواسع" خلال الليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، عبر منصة "إكس" إن روسيا "أطلقت العشرات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية وأكثر من 500 طائرة مسيرة على منازل مواطنين وشبكة الطاقة والبنية التحتية الحيوية".

وأضاف الوزير الأوكراني، أن موسكو تواصل "القتل والتدمير، بينما يناقش العالم خطط السلام في النزاع".

وسُمع دوي الانفجارات في العاصمة كييف طوال الليل، في هذا الهجوم الذي هو الثاني على كييف خلال 4 أيام؛ فقد لقي 7 أشخاص حتفهم يوم الثلاثاء الماضي عندما أطلقت القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت الوكالة نقلت عن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، أن غارات استهدفت 6 مواقع، وأشار إلى تضرر مبانٍ سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وأضافت الإدارة العسكرية أنه تم انتشال جثة أحد السكان من تحت أنقاض مبنى سكني اشتعلت فيه النيران، كما تم إنقاذ طفل من المبنى نفسه.

وقال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، إن هجوما تسبب أيضا باندلاع حريق في الطوابق السفلية من مبنى سكني شاهق غربي مركز المدينة.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنيا واحدا على الأقل تشتعل فيه النيران، وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.