بسبب إيران.. عقوبات أميركية تطال شخصيات وكيانات جديدة

شفق نيوز/ أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، خمسة أشخاص وسبعة كيانات على قائمة العقوبات، يعملون كوسطاء لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيراني.

وأعلنت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن الأفراد والكيانات المستهدفة، والذين يعملون انطلاقاً من إيران والصين وهونغ كونغ، يساعدون على شراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا، نهاية آيار/ مايو الماضي، عقوبات مماثلة على كيانات مرتبطة بصناعة المسيرات الإيرانية.

وتعد إيران إحدى أكبر الدول المصنعة للطائرات دون طيار، وتتهمها القوى الغربية بتزويد روسيا بآلاف منها خلال حربها على أوكرانيا إلى جانب حلفائها في المنطقة، لا سيما الحوثيين وحزب الله والميليشيات العراقية.