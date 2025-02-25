بسبب "جهود دبلوماسية".. مبعوث ترامب يؤجل زيارته للمنطقة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمريكي مطلع، يوم الثلاثاء، عن تأجيل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لعدة أيام.

وكان من المقرر أن يصل ويتكوف إلى المنطقة مساء غد الأربعاء، وأوضح المصدر أن سبب التأجيل يعود إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب بشأن الملف الروسي الأوكراني.

وتهدف زيارة ويتكوف للمنطقة إلى تحريك المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع قوله إن ويتكوف أجل زيارته إلى المنطقة على الرغم من تصريحاته في هذا السياق خلال مقابلات إعلامية، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه حتى هذه اللحظة "لم يتم بعد تحديد موعد لوصول المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل".

وذكرت أن الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، يواصل المحادثات مع ويتكوف في محاولة لحل الأزمة التي افتعلتها إسرائيل في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وجثامين أربعة أسرى إسرائيليين تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات تتناول استمرار صفقة الأسرى والانتقال إلى المرحلة الثانية وحل الخلاف القائم حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أنه حتى في حال وصول ويتكوف إلى المنطقة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيزور إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الأزمة لا تزال قائمة، لكن الجهود لحلها مستمرة. وكان ويتكوف قد أعلن خلال مقابلة صحفية أنه يعتزم زيارة المنطقة، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة بما يتضمن إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تصفهم إسرائيل بأنهم "حالات إنسانية".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قال ويتكوف "أنا واثق من أن المرحلة الثانية من الصفقة ستتقدم، لكننا بحاجة أولا إلى توسيع المرحلة الأولى، ونأمل أن يكون لدينا الوقت الكافي للانتقال إلى المرحلة الثانية، استكمالها، إعادة المزيد من الأسرى، والمضي قدما في المحادثات".

يأتي ذلك فيما تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لمدة 42 يوماً إضافية، دون الدخول في مفاوضات حول وقف الحرب على غزة، بحسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".