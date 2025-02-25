بسبب "جهود دبلوماسية".. مبعوث ترامب يؤجل زيارته للمنطقة

بسبب "جهود دبلوماسية".. مبعوث ترامب يؤجل زيارته للمنطقة
شفق نيوز/ كشف مصدر أمريكي مطلع، يوم
الثلاثاء، عن تأجيل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق
الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لعدة أيام.
وكان من المقرر أن يصل ويتكوف إلى المنطقة
مساء غد الأربعاء، وأوضح المصدر أن سبب التأجيل يعود إلى الجهود الدبلوماسية
التي تبذلها إدارة ترامب بشأن الملف الروسي الأوكراني.
وتهدف زيارة ويتكوف للمنطقة إلى تحريك
المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى
بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع قوله إن ويتكوف أجل زيارته إلى
المنطقة على الرغم من تصريحاته في هذا السياق خلال مقابلات إعلامية، ونقلت
الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه حتى هذه اللحظة "لم يتم بعد تحديد موعد لوصول
المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل".
وذكرت أن الوزير الإسرائيلي للشؤون
الإستراتيجية رون ديرمر، يواصل المحادثات مع ويتكوف في محاولة لحل الأزمة التي
افتعلتها إسرائيل في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وجثامين أربعة
أسرى إسرائيليين تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات تتناول
استمرار صفقة الأسرى والانتقال إلى المرحلة الثانية وحل الخلاف القائم حول
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أنه حتى في حال وصول ويتكوف
إلى المنطقة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيزور إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الأزمة
لا تزال قائمة، لكن الجهود لحلها مستمرة. وكان ويتكوف قد أعلن خلال مقابلة صحفية
أنه يعتزم زيارة المنطقة، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تمديد المرحلة الأولى
من الصفقة بما يتضمن إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تصفهم إسرائيل بأنهم
"حالات إنسانية".
وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قال ويتكوف "أنا واثق من أن
المرحلة الثانية من الصفقة ستتقدم، لكننا بحاجة أولا إلى توسيع المرحلة الأولى،
ونأمل أن يكون لدينا الوقت الكافي للانتقال إلى المرحلة الثانية، استكمالها،
إعادة المزيد من الأسرى، والمضي قدما في المحادثات".
يأتي ذلك فيما تسعى إسرائيل إلى تمديد
المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لمدة 42 يوماً إضافية، دون
الدخول في مفاوضات حول وقف الحرب على غزة، بحسبما ذكرت هيئة البث العام
الإسرائيلية "كان 11".