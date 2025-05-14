بسبب "الخطة الأمريكية".. تسريح 5 مديرين في الصحة العالمية

شفق نيوز/ بعث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأربعاء، رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني إلى موظفيه تضمنت تسريح خمسة مديرين بسبب خفض التمويل الأمريكي.

وأعلن غيبريسوس، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، خفض عدد فريق القيادة العليا للوكالة في المقر الرئيسي، في جنيف بسويسرا، من 11 إلى ستة أعضاء.

وأضاف أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 حزيران/ يونيو 2025".

وكان تيدروس قد أعلن في 22 نيسان/ أبريل الماضي، خفض عمليات المنظمة وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأمريكي الذي تسبب في عجز في ميزانيتها.

وبعد عودته إلى السلطة في نهاية كانون الثاني/ يناير، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامَي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.

كما خفضت عدد من البلدان الأخرى إنفاقها على مساعدات التنمية.

ولمواجهة هذا الوضع، أطلقت منظمة الصحة العالمية مراجعة لهيكليتها تتضمن خططا لتقليص عدد الأقسام بأكثر من النصف.