بزشكيان: إيران مستعدة للحوار مع واشنطن لكن بشرط

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم السبت، استعداد بلاده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، شرط أن يتم ذلك من موقع "الندية" وليس "تحت التهديد أو الضغوط"، وفق تعبيره.

وقال بزشكيان، في تصريحات متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تسيء إلى إيران وحدها، بل إلى العالم بأسره"، لافتاً إلى أن "هذا السلوك "يتناقض مع ما تدعيه واشنطن من دعوات للحوار والتفاهم".

ودعا بزشكيان، إلى "الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتجنب الصراعات الداخلية"، مشدداً على أن "الحفاظ على وحدتنا وعدم الانجرار إلى السجالات الداخلية هو السبيل لإفشال المؤامرات الأجنبية وإحباط مخططاتها".

وأضاف أن بلاده "لن تسمح بأي محاولة لفرض الإرادة الأجنبية على سيادتها الوطنية"، داعياً إلى "التحلي بالوعي السياسي والوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في تصريحات سابقة عن إرساله رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي.

وأوضح ترامب، أن واشنطن تدرس طريقين لحل الأزمة، العسكري والدبلوماسي، لكنها تعطي الأولوية للمفاوضات، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات النووية.

وتوصلت كل من إيران، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، في عام 2015، إلى اتفاق نووي، تضمن تخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.