بريطانيا وفرنسا تتجهان لإعداد خطة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء بريطانيا، كير ستارمر، يوم الأحد عن عمله مع قادة أوكرانيا وفرنسا لتطوير خطة لوقف إطلاق النار، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

تصريحات ستارمر، جاءت قبل قمة في لندن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع قادة أوروبيين آخرين.

وقد اكتسبت هذه القمة أهمية خاصة بعد الاجتماع المتوتر لزيلينسكي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس، الذي أثار قلقًا من محاولات الولايات المتحدة لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق سلام يتقيد بشروط أمريكية.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية قال ستارمر إنه تحدث مع الرئيس ترامب عبر الهاتف، مضيفًا أنه يتفهم رغبة ترامب في "السلام الدائم" و"إنهاء القتال في أوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه هو وزيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقوا على العمل على خطة لوقف القتال، وأنه سيتم مناقشة تلك الخطة مع الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن أي اتفاق سلام يتطلب "دعمًا أمريكيًا" وأن المشاورات بين الفريقين البريطاني والأمريكي جارية.

وكان تبادل التصريحات في المكتب البيضاوين يوم الجمعة، بمثابة إشارة جديدة إلى أن ترامب يوجه السياسة الخارجية الأمريكية بعيدًا عن الحلفاء التقليديين مثل أوكرانيا وأوروبا، كما يكشف عن مدى جدية خططه لإنهاء الحرب بسرعة، وهو ما قد يؤدي إلى اتفاقيات تعزز نفوذ روسيا.