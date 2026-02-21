بريطانيا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بحادثة طعن أمام مسجد

شفق نيوز- لندن

أعلنت السلطات البريطانية، يوم السبت، مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين في حادثة طعن عقب صلاة التراويح أمام مسجد أولدبري في مدينة برمنغهام.

وأعلنت شرطة ويست ميدلاندز، أن 3 شبان تعرضوا للطعن مساء أمس الجمعة في موقف السيارات التابع للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح.

وأوضحت أن الحادثة يُعتقد أنها وقعت عقب مشادة في موقف السيارات، مشيرة إلى أن أحد المصابين توفي متأثراً بجراحه.

وبينت أن الضحية عمره 18 عاماً، فيما يبلغ عمر المصابين الآخرين 19 و22 عاماً، مؤكدة أن حالتهما لا تشكل خطراً على حياتهما.

وأكدت شرطة ويست ميدلاندز أن التحقيقات لا تزال جارية، مشددة على أنها لا تتعامل مع الهجوم حالياً كاعتداء عنصري أو تمييزي.

وأضافت أنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود وفحص الأدلة.