بريطانيا تسجل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون"

شفق نيوز/ سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، قوله: "تم اكتشاف حالتين من متغير فيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة"، مضيفا: "سيكون هناك فحوصات مستهدفة في المناطق التي تم العثور فيها على الحالتين - في تشيلمسفورد و نوتنغهام".

وتابع جاويد أن "الشخصين يقومان الآن بالعزل الذاتي، بينما يتم إجراء مزيد من الاختبارات"، منوها بالقول: "هذا تذكير حقيقي بأن هذا الوباء لم ينته بعد".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".