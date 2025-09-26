بريطانيا تبدأ بمحاكمة 6 متهمين بالانتماء لـ"فلسطين أكشن"

شفق نيوز- لندن

بدأت بريطانيا، يوم الجمعة، بمحاكمة 6 أشخاص بنحو 50 تهمة، بسبب تنظيم فعاليات لدعم حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين.

وصنّفت الحكومة البريطانية الحركة تنظيماً إرهابياً في تموز/ يوليو الماضي، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل الانضمام إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم عدد من الاحتجاجات دعماً للحركة، وقال المدعي العام بيتر راتليف لمحكمة أولد بيلي في لندن إن "المتهمين الستة، وهم 3 رجال و3 نساء، لعبوا دوراً في تنظيمها".

وقال راتليف إنه "تم عقد 13 تجمعاً عبر الإنترنت منذ الحظر، إذ قام المتهمون بتشجيع وترتيب عصيان مدني جماعي، تعمد فيه المشاركون ارتكاب جرائم كان غرضها الأساسي تقويض تنفيذ الحظر".

وأضاف أنه "حتى الآن تم القبض على 1500 شخص بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة بالحظر".

ويواجه كل من تيم كروسلاند (55 عاماً)، وديفيد نيكسون (39 عاماً)، وداون مانرز (61 عاماً)، وجوين هاريسون (48 عاماً)، وميلاني جريفيث (62 عاماً)، وباتريك فريند (26 عاماً)، عدة اتهامات تتعلق بتنظيم، أو مخاطبة تجمع لدعم جماعة محظورة.

ووجهت السلطات البريطانية اتهامات لـ 6 أشخاص، لمشاركتهم في اجتماعات للتخطيط لتظاهرة دعماً لمجموعة "التحرك من أجل فلسطين"، (بالستاين أكشن)، المحظورة المؤيدة للفلسطينيين، حسبما ذكر الادعاء.

وطوال جلسة اليوم، وقف نيكسون مغمض العينين وهو يحمل لافتة صغيرة مكتوب عليها "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن".

وحظرت الحكومة "فلسطين أكشن" بعد فترة وجيزة من اقتحام بعض أعضائها قاعدة بريز نورتون الجوية، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في حزيران/ يونيو الماضي وإتلاف طائرتين، وجرى توجيه الاتهام لـ 4 من أعضائها بخصوص تلك الواقعة.

واعتقلت الشرطة البريطانية، عدداً من مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان في لندن متحدين حظر جماعة "فلسطين أكشن"، التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية.

وقال راتليف إن من المتوقع أن تتخذ المحكمة العليا في لندن قراراً بهذا الشأن بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن يدلي الستة بردهم على التهم الموجهة إليهم في جلسة في كانون الثاني/ يناير المقبل، وتحدد موعد المحاكمة التي تستمر لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي في حزيران/ يونيو من العام المقبل.