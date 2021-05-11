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بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T05:03:50+0000
بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

شفق نيوز/ انطلقت في إيرانية عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.

وقال جمال عارف، رئيس الحملة الانتخابية في البلاد، "يسمح بأن يكون لكل مرشح مرافق واحد فقط في مكتب التسجيل، من أجل الامتثال للبروتوكولات الصحية ومنع انتشار كوفيد-19".

والأسبوع الماضي، أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق ما يلي:

- أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

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