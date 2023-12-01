بدء الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج والسفارة توجه رسالة للمصريين في العراق

شفق نيوز/ أعلنت سفارة جمهورية مصر لدى العراق، اليوم الجمعة، عن انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، فيما وجهت رسالة لأبناء الجالية المصرية في العراق.

وقال القنصل المصري في بغداد أحمد إبراهيم على في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بدأ اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج وافتتاح صناديق الاقتراع أمام الجالية المصرية في العراق"، مبيناً ان "الانتخابات تجرى "بإشراف اللجنة الفرعية في بغداد وتم تحديد مقر القسم القنصلي لسفارة جمهورية مصر في العاصمة العراقية بغداد ليكون الموقع الرسمي للمواطن المصري ليدلي بصوته".

وأضاف القنصل أن "الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة ثلاث أيام متتالية ابتداء من 1-3 من شهر كانون الأول / ديسمبر 2023 وتحديدا من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء وتنقسم الى فترتين يومياً"، مبينا أن "الفترة الاولى تبدأ من الساعة 9 صباحا الى 3 عصراً، والفترة الثانية تبدأ من ساعة 4 عصراً الى الساعة 9 مساء وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية".

ودعت السفارة المصرية في العراق الجالية المصرية في العراق، الى "المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري".