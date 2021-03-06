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بايدن يمدد قانون الطوارئ حول العقوبات على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-06T04:52:38+0000
بايدن يمدد قانون الطوارئ حول العقوبات على إيران

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات على إيران، الصادر في عام 1995 لمدة عام آخر.

وقال بايدن يوم الجمعة، في مذكرة بشأن تمديد سريان القانون، إن "أعمال وسياسات حكومة إيران لا تزال تمثل خطرا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، وفقا لمحطة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه لذلك اتخذ القرار بتمديد قانون الطوارئ الوطني الذي تم إصداره في 15 مارس عام 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

ووجه بايدن المذكرة بهذا الصدد إلى الكونغرس، حسبما ورد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

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