بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، أن بلاده لن ترفع العقوبات على إيران لإعادتهم لطاولة المفاوضات.

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية،ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارته تنوي رفع العقوبات ضد إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات: "لا".

وأضاف أن على حكومة إيران أن توقف قبل كل شيء عمليات تخصيب اليورانيوم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري ترامب، فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران وعلى مراحل متصاعدة.

واتهم ترامب إيران بأنها تسعى للحصول على الأسلحة النووية خرقا للاتفاق الموقع عام 2015، كما قال مرارا إن الجمهورية الإسلامية تمثل "أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط وتزعزع استقرار المنطقة"

لكن تسلم الديمقراطي بايدن السلطة في الولايات المتحدة، وهو أحد المشاركين في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، زاد التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة من قبل الطرفين.