بايدن يقطع عطلته الأسبوعية ويجري مشاورات عاجلة حول الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ذكر البيت الأبيض يوم السبت، أن الرئيس بايدن أختصر عطلة نهاية الأسبوع لإجراء مشاورات عاجلة حول الشرق الأوسط مع فريقه للأمن القومي.

واتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، وسط ترقب إسرائيلي لهجوم من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة.

وتتزايد التحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

ويبدو الرد الإيراني وشيكا، استنادا إلى ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، عندما أكد أن "التهديد الإيراني حقيقي وقد يحدث".