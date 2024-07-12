بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على إطار هدنة غزة
2024-07-12T17:02:36+00:00
شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل وحماس وافقتا، مساء اليوم الجمعة، على إطار صفقة الرهائن التي قدمها قبل 6 أسابيع.
وقال بايدن:"قبل ستة أسابيع، قدمت إطاراً شاملاً لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم".
وأضاف: "لا يزال هناك عمل يجب القيام به وهذه قضايا معقدة، ولكن تم الاتفاق على هذا الإطار الآن من قبل كل من إسرائيل وحماس".
وتابع الرئيس الأميركي:"فريقي يحرز تقدماً وأنا مصمم على إنجاز هذا الأمر".