بايدن يعتزم تعيين بلينكن "الضليع بالشأن العراقي" وزيراً للخارجية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر لم تحددها أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.

وقال مراسل بلومبرغ ، تايلر بيجر، على تويتر إن من المتوقع إعلان ذلك يوم الثلاثاء.

وامتنع فريق بايدن الانتقالي عن التعليق ولم يرد بلينكن على طلب للتعليق.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكن هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وتعليقاً على الخبر، قال وزير الخارجية العراقي السابق محمد على الحكيم، يتوقع ان يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن قريبا ان انتوني بلينكن سيكون وزير الخارجية الجديد وجيك سلوفان مستشارا للأمن القومي. علما ان السيد بلينكن ضليع المعرفة بملف العراق وعمل في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس أوباما. اتوقع ان تشهد العلاقات الثنائية تطور ملموس.

وقال مساعدو بايدن الأحد إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء يوم الثلاثاء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات، ومُني أمس السبت بخسارة دعوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

ومن المقرر أن يتولى بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال كلين لشبكة (إيه.بي.سي) ”رفض عدد قياسي من الأمريكيين رئاسة ترامب، ومنذ ذلك الحين يرفض دونالد ترامب الديمقراطية“.

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض. وقال كلين ”سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء“، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.