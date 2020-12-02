بايدن يسعى لإشراك الخليجيين في التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يوم الأربعاء، عن نية البدء بمفاوضات جديدة مع إيران بأسرع وقت، بمشاركة السعودية والإمارات، وذلك بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه دونالد ترامب.

وقال بايدن في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران) بما في ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات.

واضاف بايدن، ردا على سؤال عما إذا كان لا يزال على موقفه الذي أعلن عنه قبل الانتخابات "سيكون الأمر صعبا لكن نعم… الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بالبرنامج النووي الإيراني".

وأوضح أنه في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط وهو "آخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم".

والعودة إلى الاتفاق تعني رفع العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق في 2018. وردا على هذه العقوبات تراجعت إيران تدريجيا عن تعهداتها النووية.

وأعلن بايدن أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة؛ لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على إيران، وللتطرق إلى برامج الصواريخ الإيرانية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الإدارة الجديدة ستسعى خلال هذه المفاوضات إلى تمديد مدة القيود على إنتاج طهران للمواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع القنبلة النووية، والتطرق إلى أنشطة طهران وحلفائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.