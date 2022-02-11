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بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-11T04:32:39+0000
بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن المواجهة المباشرة بين الأمريكيين والروس ستؤدي إلى حرب عالمية.

وقال بايدن في حديث لقناة "إن بي سي" نشرت مقتطفات منها يوم الخميس، إن "على المواطنين الأمريكيين أن يغادروا /أوكرانيا/ الآن".

وأضاف: "نحن لا نواجه منظمة إرهابية. نواجه واحدا من أكبر الجيوش في العالم. وهذا وضع مختلف تماما والأمور قد تتطور بشكل مجنون بسرعة".

وردا على سؤال حول السيناريو الذي من شأنه أن يدفع بايدن إلى إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي إن هذا السيناريو "غير مطروح. وهذه ستكون حربا عالمية عندما سيبدأ الأمريكيون وروسيا بإطلاق النار على بعضهما البعض".

وأضاف: "نحن في عالم يختلف عما كان في أي وقت مضى".

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أنها لا تعتزم شن أي "هجوم" على أوكرانيا.

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