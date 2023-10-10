بايدن يبلغ نتانياهو بـ"وجوب الرد الحاسم" على هجمات "حماس المتحمسة للدم": سنلبي كل احتياجاتكم

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه قال لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل على هجمات حماس يجب أن "يكون حاسما".

وقال بايدن في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، "نقف إلى جانب إسرائيل وندعمها وسنلبي لها كل الاحتياجات اللازمة للدفاع عن مواطنيها".

واوضح، أن "لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس"، مضيفاً "قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما".

وعدّ بايدن، "حماس منظمة إرهابية وقد وضعت هدفا لها وهو قتل اليهود".

وقال بايدن، "سنوفر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن مواطنيها، وسنظل متحدين في دعمنا للإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم".

وتابع، "هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى حماس ووجهت فريقي للتنسيق مع إسرائيل للإفراج عنهم".