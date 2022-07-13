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بايدن إلى الشرق الأوسط يرافقه بلينكن في زيارة هذه أهدافها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-13T06:13:14+0000
بايدن إلى الشرق الأوسط يرافقه بلينكن في زيارة هذه أهدافها

شفق نيوز/ غادر الرئيس الأميركي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وكشف نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أهداف الزيارة التي يبدأها الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.

وأوضح برايس في بيان: "يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، للتشاور مع شركاء إسرائيليين وفلسطينيين وخليجيين وإقليميين بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين، ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران".

وأضاف برايس: "بعد اجتماعات في القدس وبيت لحم، سيستمر الرئيس بايدن والوزير بلينكن في زيارة جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والعراق والأردن، لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي، بالإضافة إلى المصالح المشتركة الأخرى".

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