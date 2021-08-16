سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن في أول موقف بعد سقوط كابول: لن نقاتل في حرب رفضوا هم خوضها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-16T20:32:24+0000
بايدن في أول موقف بعد سقوط كابول: لن نقاتل في حرب رفضوا هم خوضها

شفق نيوز/ ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية على الأحداث الأخيرة في أفغانستان وسقوط البلد بيد حركة طالبان، على الحكومة والجيش الأفغانيين، محذرا من "تهديد إرهابي يتخطى هذا البلد".

وقال بايدن في خطاب موجّه للأميركيين حول التطورات في أفغانستان، الاثنين، إن الولايات المتحدة "أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه".

وأضاف الرئيس الأميركي: "القادة السياسيون الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، والجيش الأفغاني رفض القتال. الولايات المتحدة أعطت الجيش الأفغاني كل فرصة للتمكن من محاربة طالبان".

وقال إن "القوات الأميركية لا يجب أن تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها".

واعتبر بايدن أن "الرئيس الأفغاني (أشرف غني) رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية".

وشدد بايدن على أنه "لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "لم تكن أبدا بناء الدولة".

ومن جهة أخرى، حذر بايدن من أن "التهديد الإرهابي الآن تخطى أفغانستان ليصل إلى دول أخرى".

لكنه استطرد: "الولايات المتحدة ستتحرك بسرعة ضد الإرهاب في أفغانستان إذا لزم الأمر"، و"ستواصل دعم الشعب الأفغاني". 

وأشار إلى أن واشنطن أغلقت سفارتها في أفغانستان ونقلت دبلوماسييها بأمان، مبينا أنه يتيم نقل آلاف الأمريكيين من أفغانستان خلال الأيام القادمة.

وذكر بايدن أن ما يحدث الآن كان سيحدث بسهولة قبل خمس سنوات أو بعد 15 عاما، موضحا أن مهمتهم في أفغانستان ارتكبت العديد من الأخطاء.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستدافع عن شعبها بقوة مدمرة إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أنه لن يطلب من قوات بلاده القتال بلا نهاية في حرب أهلية في بلد آخر.

related

ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل غريب في ولايات كنت متقدماً بها يوم أمس

Date: 2020-11-04 15:21:42
ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل غريب في ولايات كنت متقدماً بها يوم أمس

ألمانيا وكندا يدخلان على خط احتجاجات أمريكا.. الناتو: ما يحدث مروع

Date: 2021-01-06 21:02:15
ألمانيا وكندا يدخلان على خط احتجاجات أمريكا.. الناتو: ما يحدث مروع

بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

Date: 2021-02-07 16:03:24
بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

ترامب يتقدم في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين

Date: 2020-11-04 19:16:41
ترامب يتقدم في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين

هل تستقطب أفغانستان الارهابيين بدلا من العراق؟

Date: 2021-08-01 14:36:05
هل تستقطب أفغانستان الارهابيين بدلا من العراق؟

بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة

Date: 2021-01-06 21:14:07
بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة

طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

Date: 2021-08-15 09:10:23
طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

بايدن يعلن "فوزه" بالانتخابات الامريكية

Date: 2020-11-04 21:22:18
بايدن يعلن "فوزه" بالانتخابات الامريكية