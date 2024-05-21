ايران.. انتخاب رئيس جديد لمجلس الخبراء المعني بتعيين وعزل المرشد

شفق نيوز/ ذكرت وكالة مهر للأنباء يوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد لمجلس خبراء القيادة في إيران المعني باختيار المرشد الأعلى.

وانطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة بحضور المنتخبين.

وانتخب المجلس مهدي كرماني رئيساً، وآية الله أبو القاسم وافي نائباً للرئيس، ومحمد رضا فلاح تفتي ومحمد حسين بياتي أميني سر الفترة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وبعد ذلك أعلن كرماني بدء مراسم أداء اليمين للأعضاء المنتخبين في مجلس خبراء القيادة، وأدى الأعضاء المنتخبون اليمين.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران.