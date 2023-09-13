انهيار نحو 50 منزلا بسبب غزارة الأمطار شمالي السودان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، بإنهيار نحو 50 منزلا بالكامل في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة مساء أمس.

من جهته، نقل موقع "سودان تربيون"، عن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل شمالي السودان، إن أمطارا غزيرة بمدينتي عطبرة والدامر أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.

وأشار إلى أن مدينتي عطبرة والدامر شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الاثنين.

وصرح مدير قوات الدفاع المدني بالولاية العقيد عبد الله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

كما أدت الأمطار في مدينة الدامر إلى سقوط منزل بحي الحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر.

وأكد أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأشار الموقع السوداني إلى أن الدفاع المدني بمدينة عطبرة تمكن من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني بوتيرة متسارعة وسجل صباح أمس الثلاثاء عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب أول أمس الاثنين، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.

المصدر: RT + إعلام سوداني