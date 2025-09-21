انفجار عند بوابة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

شفق نيوز- كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانستانية، يوم الأحد، بوقوع انفجار عند بوابة قاعدة "باغرام" العسكرية الجوية.

وذكرت وكالة Jomhur، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المصادر المحلية في ولاية بروان تفيد بوقوع انفجار عند البوابة الرابعة لقاعدة باغرام الجوية، المعروفة باسم سي دوكان".

ووفقا لوسائل الإعلام. فقد وقع الانفجار عند المدخل الشرقي للقاعدة العسكرية، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من التحركات داخل المنشأة.

وتزامن التفجير مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي أكد فيها إمكانية عودة أو استيلاء الأمريكيين على قاعدة "باغرام".

ومن جانبه، دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فيترات، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، واشنطن إلى عدم تكرار "النهج الفاشل السابق"، وإلى إظهار العقلانية والاعتماد على الواقعية في أفعالها، دون التهديد بالأساليب القسرية فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية لدولة أخرى.