انفجار ثانٍ يهز العاصمة الأفغانية

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام عالمية، مساء الأحد، بدوي انفجار هو الثاني من نوعه، في العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت وسائل إعلامية، عن مصادر أمنية في كابل، قولها إن "انفجاراً ضخماً هز مناطق شرقي العاصمة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، سقط عدد من القتلى والجرحى، جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابل، حيث كانت تقام مراسم "عزاء" والدة ذبيح الله مجاهد ممثل حركة طالبان.

وسيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا منذ 15 آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.