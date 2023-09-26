انفجاران يهزان وسط السويد وأصابع الاتهام تتجه نحو العصابات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الثلاثاء، بأن انفجارين قويين هزّا منازل في وسط السويد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، وقع انفجار في هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم. وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد نحو 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

ولم يعرف ما إذا كان الانفجاران مرتبطين ببعضها البعض.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد.

وتفيد التقارير بأن عصابتين، واحدة يقودها مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها مساعده السابق تتقاتلان على المخدرات والأسلحة.

وهذا العام، وقع 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصاً وإصابة 73 آخرين.