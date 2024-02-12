انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي

شفق نيوز/ انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، اليوم الإثنين، في مدينة دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر حتى 14 فبراير/ شباط الحالي، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وستناقش النسخة الجديدة من القمة، أبرز التحديات التي يواجهها العالم، وسبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات، والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي، تركت آثاراً إيجابية، وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، بحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً، تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

ويغيب العراق عن مؤتمر القمة العالمية للحكومات هذا العام، بعد أن ألغى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارته لدولة الإمارات العربية، واعتذر لرئيسها عن الحضور، وفقاً لما أفاده مصدر مسؤول لوكالة أنباء شفق نيوز.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.