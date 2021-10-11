اندلاع حريق كبير داخل منشآت نفط في لبنان

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل منشآت نفطية في منطقة الزهراني وقربها جنوبي البلاد، لافتة إلى أن صوتا دوى عقب الحريق.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن "الجيش اللبناني يعمل الآن على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق"، مشيرة في الوقت نفسه، إلى مخاوف من تمدد النيران وحصول انفجار جراء الحريق الكبير بمحيط المنشآت النفطية.

في السياق، قطعت السلطات المرورية السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير إلى الطريق البحرية.