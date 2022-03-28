اندلاع حريق في مطار الكويت الدولي.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع حريق في صالة جديدة تحت الإنشاء في مطار الكويت الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح، إن جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض "لحريق محدود"، صباح الاثنين.

وذكر الصالح في بيان صحفي أن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توحيد الكندري، لوكالة أسوشيتيد برس، إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون السيطرة على الحريق.

وقال الكندري إن سبب الحريق لم يعرف على الفور. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحد قد أصيب.