انتصار ساحق لحزب العمال في الانتخابات البريطانية

شفق نيوز/ حقق حزب العمّال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، أن كير ستارمر، الذي أعرب عن شكره للناخبين "الذين صوتوا له ووضعوا ثقتهم في حزب العمال المعدل"، سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال ستارمر في تغريدة عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "إلى كل من قام بحملة انتخابية لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزبنا العمال المعدل- شكرا لكم".

ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها وسائل إعلام البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

كما تشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى أن الديمقراطيين الليبراليين سيحصلون على 61 مقعداً، وحزب الإصلاح البريطاني على 13 مقعداً، وحزب الخضر على مقعدين.

وفي اسكتلندا، من المتوقع أن يحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 10 مقاعد، بينما سيحصل حزب بليد سيمرو في ويلز على أربعة مقاعد.

وسيكون هذا أقل عدد مسجل من الأعضاء المنتمين لحزب المحافظين في البرلمان .