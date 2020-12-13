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امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-13T04:59:29+0000
امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

اعلن جنرال أميركي يشرف على تنظيم عملية طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، موعد التطعيم باللقاح الجديد المضاد للفيروس.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا، السبت، إنه سيجري نقل اللقاح، الذي حصل الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية، إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن بقية مواقع التوزيع، البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات، ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مضيفا أن شركة فايزر ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.

وقال بيرنا إنه من المتوقع أن يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات، التي يصل عددها إلى 2.9 مليون جرعة وذلك خلال ديسمبر الجاري

وأضاف أنه من المتوقع أن يتمكن برنامج "أوبريشن وورب سبيد" من نقل اللقاح إلى أي منشأة صحية في البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

ومع اقتراب عملية التوزيع، تسعى الجهات التنظيمية لطمأنة الأميركيين بأن اللقاح، الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي، آمن ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ستيفن هان، خلال مؤتمر صحفي: "عملنا بشكل سريع اعتمادا على الحاجة الماسة التي تقتضيها مواجهة هذه الجائحة، لا من أجل أي ضغوط خارجية أخرى".

ومنحت الولايات المتحدة، الجمعة، التصريح بالاستخدام العاج لللقاح لمن هم في سن السادسة عشرة فأكثر. وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 95 في المئة في منع تأثير كوفيد-19 في مرحلة متأخرة من التجارب.

وهذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة، حيث حصد الوباء حتى الآن أرواح ما يربو على 295 ألف شخص. وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى قد صرحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية.

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