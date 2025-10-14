الأمم المتحدة: إعمار قطاع غزة يقدر بـ 70 مليار دولار

شفق نيوز- جنيف

قال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكو سيلييرز، يوم الثلاثاء، إن كلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأشار سيلييرز، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، إلى "وجود مؤشرات مبكرة واعدة من عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، تظهر استعدادها للمساهمة في هذا الجهد الضخم".

وأضاف المسؤول الأممي، إن "البرنامج تلقى مؤشرات جيدة للغاية بالفعل"، مبيناً أن "الحرب بين إسرائيل وحماس، التي استمرت لعامين، خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع".

ووفق سيلييرز، فإن "المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعبئة التمويل الدولي وإطلاق خطط إعادة الإعمار"، مؤكداً أن "الأولوية ستكون لتنسيق الدعم بين الدول المانحة والهيئات الأممية بما يضمن إعادة بناء غزة بطريقة مستدامة وآمنة".

كما تابع قائلاً إن "حجم الدمار يتطلب خطة شاملة تبدأ بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، وذلك بهدف تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع".

وبحسب حديث لمصدر دبلوماسي عربي لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فإن القمة المرتقبة التي تخص غزة ستعقد قريباً للإعلان عن تأسيس صندوق لإعادة إعمار غزة وتحديد آليات تمويله، مؤكداً أن العراق سيكون له دور مهم في إعادة الإعمار.

وأوضح المصدر، أن "الاجتماعات التي عقدت بين زعماء الدول التي شاركت بقمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، تضمنت تفاهمات أولية وبموافقة ضمنية من الإدارة الأميركية لتأسيس صندوق إعادة إعمار غزة يتم تمويله من تبرعات الدول الداعمة لاتفاق السلام".