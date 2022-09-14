الأمم المتحدة تحذر من عودة الصراع الدامي في سوريا على نطاق واسع

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا بعد اندلاع بضع جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، باولو سيرجيو بينيرو "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا هو ما قد تتجه إليه"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما، أنّ الحرب انتهت تمامًا في سوريا"، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أنه رغم الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا، وشمال غربها، تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين، وحدَّ من إمدادات الغذاء والماء.

وقال عضو اللجنة، هاني مجلي، إنها وثقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة في سوريا، لين ولتشمان، خلال المؤتمر، إن الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق في حزيران/ يونيو أوقفت وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين نحو أسبوعين.

وأشارت إلى أن "البنية التحتية تعرضت لأضرار بالغة، وتسببت الضربة الإسرائيلية أيضاً في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يومًا".

وتابعت أن هذا "يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".