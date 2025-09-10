الأطول منذ 25 عاماً.. 20 ألف منزل بلا كهرباء في برلين

شفق نيوز- برلين

اتهمت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، "اليسار المتطرف" إلى الوقوف وراء هجوم منظم على منشآت كهربائية أدى إلى انقطاع التيار عن 20 ألف منزل في العاصمة برلين.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إن هجوم الحريق على منشآت كهربائية في منطقة برلين-أدلرزهوف بجنوب شرقي العاصمة، والذي يشتبه في أنه نُفذ من قبل "متطرفين يساريين"، كان "عملاً متعمداً ومخططاً له بعناية".

وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، أن الأمر اللافت للنظر هو أن "هذه المحطات التوزيعية التي تعرضت للهجوم تم اختيارها بشكل مقصود وواضح، وليست بشكل عشوائي".

وأضاف دوبرينت أن "هذا يعني أن منفذي الهجوم كان عليهم الاستعداد لذلك وإجراء تحليلات لتحديد مواضع الشبكة التي سيتم مهاجمتها لإحداث أكبر ضرر ممكن".

وتابع قائلاً إن الشرطة لا تستطيع حتى الآن تأكيد ما إذا كان خطاب الاعتراف الذي نُشر على الإنترنت أمس الثلاثاء صادراً بالفعل عن المنفذين، لكنه شدد على أن المؤكد هو أن الجريمة نفذتها مجموعة "لديها الاستعداد لاستخدام العنف ضد مجتمعنا".

وفي رسالة نُشرت على منصة الإنترنت اليسارية المتطرفة "إنديميديا"، أكدت مجموعة تعرف نفسها بأنها مؤيدة للفوضوية مسؤوليتها عن استهداف مجمع يضم شركات ومؤسسات علمية.

وكانت مجموعة مماثلة قد أعلنت في آب/ أغسطس الماضي مسؤوليتها عن حريق متعمد استهدف شبكة السكك الحديدية الألمانية في الموقع نفسه.

وذكرت شركة توزيع الكهرباء "شترومنتس برلين"، المشغلة لشبكات الكهرباء في العاصمة، أن انقطاع التيار الكهربائي الواسع في جنوب شرقي المدينة يُعد أطول فترة انقطاع للكهرباء تشهدها برلين منذ ما لا يقل عن 25 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم الشركة هنريك بوستر قوله إن مدة الانقطاع تجاوزت بالفعل مدة آخر انقطاع كبير عام 2019 في حي كوبنيك.

وأضاف أن أعمال إصلاح كابلات الضغط العالي التي دُمرت جراء هجوم الحريق تسير على قدم وساق في حي يوهانيستال.

وقال "نحن كشركة لم نواجه مثل هذا الهجوم، مثل هذا الحريق، من قبل بهذه الصورة".

وأشار المتحدث إلى أن الشركة توصلت إلى "حل مبتكر للغاية"، حيث يجري ربط أجزاء من شبكة الكهرباء الكبيرة باستخدام وصلات خاصة لم يتم ربطها معا من قبل.

وأدى تلف الكابلات أثناء الحريق إلى تعطيلها، ما اضطر الشركة لاستخراج الكابلات المدفونة لإعادة توصيل الشبكة، في عملية طويلة ومعقدة.

وفي ذلك، قال المتحدث باسم الشركة بأن 99% من شبكة الكهرباء في برلين، التي يبلغ طولها 35 ألف كيلومتر، مدفونة تحت الأرض، مضيفاً أن الجزء الضئيل المتبقي والمتمثل في الخطوط الهوائية، الأسهل استهدافاً، أصبح "شيئا في طريقه للاندثار".

وانقطع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن 50 ألف منزل وشركة، بينما طُلب من المشتركين الذين عاد التيار الكهربائي لديهم أن يستهلكوا الكهرباء "بأقل قدر ممكن" حتى استعادة الشبكة بالكامل.

وأعربت الشركة في بيان عن أملها في أن "يعود التيار الكهربائي للجميع بحلول مساء الخميس".

ويوم الأربعاء، أقرّت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية، بشكل خاص من أعمال التخريب.