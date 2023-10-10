الأردن تنفي وضع قواعدها الجوية بأمرة القوات الأمريكية لمساندة اسرائيل

شفق نيوز/ نفت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل.

ونقلت وكالة "البتراء" الرسمية عن مصدر في القوات المسلحة الأردنية أن "ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".

وأوضح المصدر أن "الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابا ولا تحمل أي معدات".

واعتبرت القوات المسلحة الأردنية أن هذه المزاعم تأتي في إطار "حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية".

يذكر أنه في وقت سابق بدأت طائرات ذخيرة تصل إلى إسرائيل قادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتحدثت تقارير الأحد عن وصول أول طائرة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل من قاعدة الحسن الجوية في الأردن.