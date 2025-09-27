الأرجنتين.. تعذيب وقتل 3 فتيات في بث مباشر على "إنستغرام"

شفق نيوز- بوينس آيرس

أقدم تجار مخدرات في الأرجنتين على تعذيب شابتين وفتاة قاصر ثم قتلهن وتغليفهن في أكياس بلاستيكية ودفنهن بضواحي العاصمة بوينس آيرس، وتوثيق مشاهد العنف بحق الضحايا في بث مباشر عبر مجموعة مغلقة على منصة "إنستغرام".

والضحايا هن بريندا ديل كاستيو (20 عاماً)، ومورينا فيردي (20 عاماً)، ولارا غوتييريز (15 عاماً)، وتم استدراجهن، أمس الجمعة، إلى منزل مع وعد بالحصول على 300 دولار مقابل المشاركة في ما وصف بـ"حفل جنسي".

لكن السلطات تقول إنهن وقعن في قبضة تجار مخدرات، بثوا مشاهد التعذيب لـ45 شخصاً عبر مجموعة مغلقة على "إنستغرام"، قبل أن يقتلوهن ويغلفوهن في أكياس بلاستيكية ثم يدفنوهن خارج المنزل.

وتشير التحقيقات إلى أن الجريمة نفذت بدافع الانتقام، بعد اتهام إحدى الضحايا بسرقة شحنة كوكايين من أحد قادة العصابات في حي يعد أحد أبرز معاقل الجريمة المنظمة في بوينس آيرس.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن وزير أمن العاصمة خافيير ألونسو قوله: "أرادوا توجيه رسالة واضحة: هكذا يكون مصير من يسرق منهم المخدرات".

وأعلنت الشرطة توقيف 4 أشخاص هم رجلان وامرأتان، يشتبه بأن اثنين منهم استُأجرا للتكفل بتنظيف مسرح الجريمة.

وفجر الحادث المأساوي موجة غضب شعبي واسع، إذ خرجت مظاهرات نسائية وحقوقية في أنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة.

وقالت والدة بريندا ديل كاستيو باكية: "أخذوها مني وأريد أن يدفع الجميع ثمن ما فعلوه".

ويحذر ناشطون ورجال دين من أن الفقر المتزايد وتراجع الخدمات العامة في ظل سياسات الرئيس اليميني المتطرف خافيير ميلي، يسهل تجنيد الشباب في شبكات المخدرات، ما يرسخ "ثقافة الإجرام والموت" في الأحياء المهمشة.