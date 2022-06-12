الأرجنتين تحتجز طائرة ركاب إيرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز "بوينغ 747" مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية، ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس.

ولم يصدر تأكيد رسمي للتقارير التي بثها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

وتربط إيران وفنزويلا علاقات وثيقة؛ ووقعت إيران وفنزويلا، أمس السبت، خطة تعاون مدتها 20 عاما، بحسب ما جاء في بث حي للتلفزيون الرسمي الإيراني.

جاء ذلك على هامش لقاء بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يزور طهران حالياً.

وأقيمت مراسم التوقيع في قصر سعد أباد في شمال طهران بحضور الرئيس الفنزويلي ونظيره الإيراني، وفقا لـ"فرانس برس".

وفي أيار الماضي، وقعت شركة إيرانية مملوكة للدولة عقدا بقيمة حوالي 110 ملايين يورو لإصلاح مصفاة نفط فنزويلية تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

وتم إبرام الاتفاق بعد مفاوضات جرت مؤخرا بحضور وزير النفط الإيراني، الذي زار فنزويلا في مطلع الشهر الماضي والتقى مع مادورو.

ووسعت إيران وفنزويلا، اللتان فُرضت عليهما عقوبات أميركية، التعاون بينهما منذ عام 2020، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة ومقايضة النفط، مما ساعد كراكاس على تخفيف تأثير إجراءات واشنطن، وفقا لـ"رويترز".