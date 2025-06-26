الإدارة الأمريكية تعلق على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني

شفق نيوز – واشنطن

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مساء اليوم الخميس، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بـ"تقليل" اهمية الضربة الأمريكية للمنشآت النووية بأنها "محاولة لحفظ ماء وجهه".

وقالت ليفيت خلال إحاطة صحفية بعد أول ظهور لخامنئي منذ الضربات العسكرية الأمريكية "شاهدنا فيديو آية الله، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه".

وفي خطاب متلفز، قال المرشد الإيراني، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل. مؤكداً أن إيران وجهت "صفعة على وجه أمريكا".

واعتبر خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، مشيراً إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال "واشنطن "تضخّم" من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها".

وأشار إلى أن بلاده أثبتت قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على قاعدة "العديد" خلّف أضراراً بالغة.

وتابع: "أي استهداف لإيران سيقابل بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".