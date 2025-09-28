اليوم.. ترامب يجتمع مع قادة الكونغرس لتفادي إغلاق حكومي وشيك

شفق نيوز- واشنطن

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسط احتمال وشيك لإغلاق حكومي.

وسيضم اللقاء "رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، إضافة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مصدر في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق الجمهوريين في الكونغرس إلى التصويت على تمديد مؤقت لتمويل الحكومة لتجنب الإغلاق، متهماً الديمقراطيين بالسعي لدفع البلاد نحو هذا السيناريو.

ومع بداية السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من دون إقرار الميزانية، فإن عدم تمرير الكونغرس حتى قرار مؤقت لتمويل الحكومة قد يؤدي إلى شلل الوكالات الفيدرالية إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوماً، ووقع أيضاً خلال الولاية الأولى لترامب.