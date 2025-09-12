اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كياناً روسياً

شفق نيوز- طوكيو

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 10 أفراد و52 مؤسسة روسية بالإضافة إلى ثلاث منظمات من بيلاروسيا، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وبحسب وثيقة، سيتم فرض قيود خاصة على معاملات المدفوعات ورأس المال لهذه المنظمات، وإن تنفيذها يتطلب الحصول على إذن خاص من وزارة الخارجية اليابانية.

وجمدت اليابان في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.

وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في شباط/ فبراير 2022.

من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقًا بسبب الموقف المعادي من الدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، لا سيما الصين والهند.

وأشارت موسكو إلى أن "الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، حيث توجد أراء في الدول الغربية نفسها، عبرت مرارا عن عدم فاعلية العقوبات ضد روسيا".

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا و إضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.