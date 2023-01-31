الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيوداً جديدة على صادرات سبعة كيانات إيرانية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان، إنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

وبحسب بيان الوزارة، تضمنت القائمة، بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان: "تم تحديد هذه الكيانات السبعة من قبل الحكومة الأميركية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات المسلحة الروسية ومجمعها الصناعي العسكري".

وبحسب البيان، فإن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير/ شباط الماضي.

من جهتها نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إن طهران تستعد أيضا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية.