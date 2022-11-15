الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها المزعوم في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضا شخصين هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف لدورهما في نقل الطائرات دون طيار، على حد قول الوزارة الأمريكية. لم تقدم السلطات الغربية دليلا قاطعا على استخدام الطائرات الإيرانية في أوكرانيا.

وبالأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للكتلة.

ونفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، فرض عقوبات جديدة على شبكة لشراء التكنولوجيا تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وهددت وزيرة بـ"فضح" سلاسل الإمداد العسكري بالكرملين.

وقال بيان مشترك للوزارتين نقله موقع الحرة الأمريكي أنه "تم تحديد شبكة عالمية من شخصيات تقوم بتيسير الأمور المالية والأدوات لنخبتين مرتبطين بالكرملين، لهما علاقات مالية بالغرب".

وشملت العقوبات، وفقا للبيان "14 شخصا و28 كيانا، كما تم تحديد 8 طائرات، على أنها ممتلكات محظورة".