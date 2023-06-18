الوثائق "السرية" تضع ترامب في مرمى انتقاد "الحلفاء"

شفق نيوز / انتقد كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومن بينهم المتنافسان على ترشيح الحزب للرئاسة مايك بنس، وآسا هاتشينسون، يوم الأحد، زميلهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، على طريقة تعامله مع الوثائق السرية.

وجاءت التعليقات التي شملت انتقادات حادة أيضاً من وزير دفاع ترامب السابق مارك أسبر، في برامج حوارية، أعقبت دفع ترامب بالبراءة في محكمة في ميامي، الثلاثاء، بعد توجيه 37 اتهاما ضده لإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وكان ترامب قد نقل رزماً من الوثائق السرية معه، عند انتهاء ولايته ومغادرته البيت الأبيض، كما خطط لمنع المحققين من استعادتها.

وتباينت تصريحات المسؤولين الجمهوريين، مع مواقف العديد من نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين دافعوا عن ترامب أو رفضوا انتقاده.